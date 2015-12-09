



Детдомовцы подарили праздник центру "Бойчечак"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе воспитанники детского дома № 26 пришли в гости в детский центр "Бойчечак" при Наманганском областном СПИД-центре.



Ребята из детдома подготовили для пациентов этого центра небольшую концертную программу, в которой в художественной форме рассказали о страшной болезни века – СПИДе, несколько сценок по теме.



Серьезные номера перемежались с веселыми. Бурю эмоций вызвали узбекские танцы, один из детдомовцев показал танец в стиле Майкла Джексона, лезгинка и всеми любимая "Калинка", которую исполнили на бис.



О работе детского центра "Бойчечак" рассказал главный врач Махамаджон Аширматов. Он также вручил почетную грамоту заместителю директора дома "Мехрибонлик" № 26 Аброржону Аскарову за тесное сотрудничество и помощь.



А в заключение маленькие пациенты "Бойчечака" получили подарки от детдомовцев и СПИД-центра.



Детский центре "Бойчечак" при областном Центре борьбы со СПИДом предназначен для детей, затронутых ВИЧ-инфекцией. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи