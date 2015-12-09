



Внуки поздравили бабушек и дедушек



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях Корейский культурный центр Наманганской области Узбекистана провел мероприятие в честь Года почитания и заботы о старшем поколении.



Внуки и внучки читали стихи о бабушках и дедушках, обещали им хорошо учиться. А еще они показали, что очень любят своих почтенных родственников, могут даже найти у них защиту от более строгих пап и мам.



Порадовали гостей и сами виновники торжества – они исполнили песни своей далекой молодости. На ура пошла бессмертная "Катюша", которую пели и на русском, и на корейском языке.



Завершился праздник раздачей памятных сувениров от Корейского культурного центра ветеранам труда и самым юным.



"В традициях нашего народа, как и у узбеков – почитание стариков, отдание им почестей, забота о них. Поэтому мы часто организуем такие встречи, чтобы не прерывалась нить, связующая поколения", – отмечает председатель Корейского культурного центра Лариса Ни. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи