В Москве отметили День Конституции Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря в Посольстве Узбекистана в Российской Федерации состоялся брифинг, посвященный Дню Конституции Республики Узбекистан и итогам объявленной на 2015 год в Узбекистане государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", в котором приняли участие ведущие эксперты, официальные лица, в том числе, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также журналисты.

На встрече состоялись выступления Временного поверенного в делах Республики Узбекистан в Российской Федерации Равшанбека Алимова и первого секретаря Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации Обида Каримова, которые подчеркнули роль Основного Закона в проводимых в стране преобразованиях и социально-экономических достижениях за годы независимости, отметили активность диалога между Узбекистаном и Россией во всех сферах сотрудничества, а также рассказали о предпринятых мерах по реализации комплексной государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", в рамках которой была оказана материальная, медицинская и социальная поддержка ветеранам и инвалидам.

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