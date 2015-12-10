



Узбекистан и Казахстан упорядочили пункты пропуска на границе



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря вступил в силу подписанный в столице Казахстана, Астане, 7 сентября 2012 года Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу от 4 сентября 2006 года, сообщило сегодня МИД Узбекистана.



Данным документом, который призван способствовать совершенствованию и укреплению транспортных связей, а также повышению транзитного потенциала двух стран, предусмотрено внесение уточнения в действующий перечень пунктов пропуска, в том числе включение дополнительного железнодорожного и оптимизации четырех автомобильных пунктов пропуска. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи