



Посол Японии посетил узбекское внешнеторговое ведомство



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като.



Целью визита явилось обсуждение актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов и инвестиций между двумя странами, в том числе в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита премьер-министра Японии Шиндзо Абэ в Ташкент 24-26 октября текущего года, сообщает МВЭСИТ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи