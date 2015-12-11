



Послы Иордании, Швейцарии, Ирана, Великобритании и Кувейта вручили верительные грамоты Президенту Узбекистана



ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой верительные грамоты у вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Иорданского Хашимитского Королевства Салиха Ахмада аль-Джаварнеха, Швейцарской Конфедерации Штефана Клецли, Исламской Республики Иран Бахмана Агарази Дормани, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофера Аллана, Государства Кувейт Ахмеда Халеда Абдуллы аль-Джийрана. В ходе состоявшихся встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи