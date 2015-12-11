



Визит представителя МИД Южной Кореи в узбекское внешнеполитическое ведомство



ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Ташкент заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Кюн был принят главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-корейского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, вопросов углубления взаимодействия по линии МИД, в рамках международных организаций и Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи