Визит представителя МИД Южной Кореи в узбекское внешнеполитическое ведомство

Визит представителя МИД Южной Кореи в узбекское внешнеполитическое ведомство11.12.2015 17:07
ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня прибывший с визитом в Ташкент заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Кюн был принят главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития узбекско-корейского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, вопросов углубления взаимодействия по линии МИД, в рамках международных организаций и Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", сообщает МИД Узбекистана.
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