Узбекская делегация приняла участие в заседании СНК ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Пекине завершило работу трехдневное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое было проведено в преддверии предстоящего 14-15 декабря в Чжэнчжоу заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

Заседание было посвящено вопросам организации заседания Совета глав правительств, рассмотрению отчета Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС за 2015 год, проекта бюджета и плана основных мероприятий ШОС на следующий год, а также вопросов развития сотрудничества с другими международными организациями, в том числе, ЭСКАТО ООН, и других.

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