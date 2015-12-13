Узбекский лидер встретился в Ашхабаде с Президентом Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря в рамках пребывания с визитом в Ашхабаде для участия в торжествах по случаю 20-летия постоянного нейтралитета Туркменистана Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил на международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития" и провел встречу со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухаммедовым.

В своем выступлении на конференции узбекский лидер поздравил туркменский народ с юбилеем нейтралитета, напомнил об исторических предпосылках принятия страной решения о мирном и внеблоковом статусе, отметил его значение для дальнейшего развития независимого Туркменистана, реализации его внешнеполитической стратегии и международных инициатив по укреплению мира и безопасности, борьбы с угрозами современности.

В ходе встречи глав двух государств были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманиатарной областях, ряд вопросов региональной и международной безопасности.

По завершении встречи Президент Узбекистана отбыл в Ташкент.

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