



Ветераны и инвалиды Намангана получили подарки



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Год внимания и заботы о старшем поколении завершается, но пожилые люди должны чувствовать заботу о себе всегда. Таков был лейтмотив прошедшей на днях акции в ресторане "Ника" областного центра.



Депутат городского Кенгаша народных депутатов, председатель наманганского Корейского культурного центра Лариса Ни во вторник организовала благотворительный обед для нуждающихся жителей трех махаллей – "Халклар дустлиги", "Мустакиллик" и "Тукувчи". В этом начинании ее поддержали руководители областного отделения международного фонда "Соглом авлод учун" Хайрулло Ортиков, областного Общества Красного Полумесяца Дилором Сайфитдинова, а также ООО "Истедод укуч сервис" Мавлюда Абдухалимова и областного отделения Ассоциации "Тадбиркор аел" Хилола Абдухалимова.



Акция была посвящена не только объявленному в Узбекистане Году внимания и заботы о пожилых людях, но и отмечаемому 3 декабря Международному дню инвалидов.



Лариса Петровна особо отметила, что в традициях узбекского народа – почитание старших, помощь малообеспеченным. Поэтому такие акции она, как депутат городского Кенгаша, будет проводить и впредь, считая это своим моральным долгом.



Ценные подарки от указанных организаций, а также Корейского культурного центра были вручены 18 нуждающимся от каждой из трех махаллей. Например, житель одного из микрорайонов получил в подарок от центра новенькие костыли.



Небольшую, но яркую концертную программу для гостей мероприятия показали воспитанники детских дошкольных учреждений №№ 29 и 47 и школы № 42. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи