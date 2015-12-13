



Соревновались юные шахматисты Наманганской области



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Дню Конституции Узбекистана посвятили недавний турнир юные шахматисты области. В туракурганской школе № 12 в среду завершилось открытое первенство Наманганской области.



В турнире участвовали девушки и юноши от 10 до 14 лет из разных районов области. Баталии на черно-белых полях были очень интересными и острыми, во всех партиях юные шахматисты сражались буквально до "голых" королей.



В итоге победителями стали ученик школы № 48 Намангана Иброхим Рахимжонов и Тоштилла Тухтаназарова из школы № 15 Туракургана – среди 10-летних, ученик школы № 64 Чуста Хамидулло Абдурахмонов и ученица школы № 15 Туракургана Мухтасар Абдулахадова – среди шахматистов 14 лет.



На торжественном закрытии соревнований призеры и победители были награждены подарками и дипломами от областного филиала Фонда развития детского спорта.



А чуть раньше в клубе "Шохрух" прошел чемпионат области среди 8, 10 и 14 лет. Здесь сильнейшими в своих возрастах стали Фарход Эргашев (школа № 7 Намангана), Муборак Тургунова (школа № 13 Туракургана) – среди 8-летних, Бехрузбек Исокжонов (школа № 41 Чартака), Тоштилла Тухтаназарова (школа № 15 Туракургана) – среди 10-летних, Хасанбой Юнусов (школа № 35 Уйчи) и Одина Ганиева (школа № 48 Намангана) – среди 14-летних.



Победители и занявшие вторые места смогут принять участие в чемпионате Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи