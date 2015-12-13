Вместе борются с эпидемией туберкулеза в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 10 декабря, посол США в Узбекистане Памела Л. Спратлен и первый заместитель министра здравоохранения доктор Асилбек Худаяров участвовали в ежегодной национальной конференции по туберкулезу.



Конференция была финансирована партнерским проектом по контролю туберкулеза Агентства США по международному развитию (USAID), реализуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает пресс-служба посольства США в Узбекистане.



Конференция состоялась в столичной гостинице "Виндхэм". В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и здравоохранения, а также другие официальные лица – всего более 90 врачей-фтизиатров, лабораторных специалистов, руководителей здравоохранения и преподавателей медицинских учебных заведений. Пленарные заседания вели международные эксперты Европейского бюро ВОЗ, Европейской супра-национальной референс-лаборатории, "Врачи без границ", и "Management Science for Health".



По опубликованному "Глобальному отчету ВОЗ по туберкулезу" в 2014 году полтора миллиона людей умерли от туберкулеза. Ежегодная смертность от туберкулеза стала ведущей причиной смертности от инфекционных заболеваний, превысив смертность от ВИЧ. В 2014 году, более 9,5 миллионов человек во всем мире заболели туберкулезом.



Государственная программа "О дополнительных мерах по снижению заболеваемости туберкулезом в Республике Узбекистан на 2011 – 2015 ггоды" и новый пятилетний "Национальный стратегический план по борьбе с туберкулезом на 2016 – 2020 годы" свидетельствуют о том, что борьба с туберкулезом является одним из приоритетов правительства Узбекистана.



"В настоящее время смертность от туберкулеза является ведущей причиной смертности среди инфекционных заболеваний и превышает смертность от ВИЧ. В Узбекистане Правительство Соединенных Штатов Америки осуществляет ряд проектов, которые помогают бороться с распространением туберкулеза", – подчеркнула посол США Памела Л. Спратлен.



"Для продвижения целей наших стран по поиску эффективных решений ликвидации туберкулеза мы поддерживаем доступ к качественным услугам здравоохранения по туберкулезу", – также отметила американский ддипломат.



USAID поддерживает усилия правительства Узбекистана по решению проблем туберкулеза. Сотрудничество между правительством Узбекистана и USAID в борьбе с туберкулезом способствовало снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза за последние 10 лет.

С 1993 года USAID оказал Республике Узбекистан техническое содействие на сумму более 356 миллионов долларов США.

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