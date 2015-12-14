



Чудотворная икона приезжает в Наманган



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. В храм Архангела Божия Михаила города Намангана впервые прибывают чудотворная икона и мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Эти святые являются покровителями семьи и брака, помогающих и в других житейских нуждах.



Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж.



Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постигло великое бедствие, и народ потребовал, чтобы князя вернули вместе со святой Февронией.



Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 8 июля 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния.



Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Поэтому избирая покровителями брака Муромских святых, брачующиеся закладывают в фундамент своего брака краеугольный камень. Если в этом доме будет фундаментом твердая вера, супружеская верность, любовь и взаимоуважение, если дети в этом браке будут воспитаны в христианских традициях, то ничто не сможет разрушить такой брак. Любые невзгоды, испытания, бедствия могут лишь немного раскачать такой дом, но от этого каждый камушек еще плотнее приляжет к соседнему, и в результате дом такового брака станет лишь прочнее.



"В наш город прибывает чудотворная икона с мощами этих святых угодников Божиих. И именно у мощей чувствуется, что там, за порогом Вечности, предстоят святые Петр и Феврония, которые с любовью готовы поделиться с нами той радостью, которая некогда соединила их вместе, соединила неразлучно даже и по смерти. Несколько раз монахи, недоумевая, как мощи благоверных князя и княгини оказывались в одном гробе, разлучали их, и каждый раз чудесным образом тела святых оказывались вместе. Так и погребли их – вместе монаха и монахиню. И вот, преодолев своей верой оковы смерти, Петр и Феврония Муромские вновь с нами, и телесно в мощах, и духом пребывая в Боге, не оставляют и нас своим попечением", – говорит священник Марк Мазитов, настоятель храма архангела Божия Михаила города Намангана.



Просить святых также можно о здоровье и благополучии себя и своих близких и вообще обо всех житейских нуждах и проблемах, причем приходить и прикладываться к мощам могут не только православные христиане, но и всякий верующий, что Бог по молитвам святой поможет им в их просьбах и нуждах. На мощах также можно освящать иконы и крестики, добавляет батюшка.



В наманганский храм чудотворная икона с мощами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских будут доставлены 18 декабря и будут пребывать в храме до 2 января. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи