Узбекская делегация отправилась в Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра, министром финансов Рустамом Азимовым отправилась с визитом в Китайскую Народную Республику.

Целью визита является участие в предстоящем 14-15 декабря в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) 14-м заседании Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Основными темами встречи руководителей правительств Казахстана, КНР, России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представителей стран-наблюдательниц ШОС (Афганистана, Беларуси, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана), а также Секретариата, Исполнительного комитета РАТС, Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, ряда международных и региональных организаций и форумов – ЭСКАТО ООН, СНГ, АСЕАН и СВМДА - станут обсуждение хода реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, Перечня мероприятий по дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на 2012–2016 годы, другие вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках организации.

По итогам мероприятия будут приняты совместное Коммюнике и Заявления о региональном экономическом взаимодействии, а также решения по ряду аспектов деятельности ШОС, в том числе утверждение бюджета Организации на 2016 год.

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