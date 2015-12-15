Новый посол Катара прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар (с резиденцией в Тегеране, Иран) Али бин Хамаду Али аль-Сулайти вручил свои адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы углубления двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций, а также отдельные аспекты региональной и мировой политики, представляющие взаимный интерес.

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