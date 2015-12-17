



В Намангане прошла премьера спектакля о вербовке юношей в ряды боевиков



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Юноша по имени Азизбек зашел в социальную сеть и "клюнул" на предложение хорошей работы, где якобы позарез нужны молодые люди. Он развернул бурную пропагандистскую деятельность и фактически выманил за рубеж нескольких друзей и свою сестру. В итоге двое ребят оказались в рядах боевиков в Сирии и погибли.



Таков сюжет спектакля "Одноклассникидаги алдов", который премьера которого прошла в воскресенье в Молодежном центре Намангана. Эта театральная работа – призыв к бдительности, предостережение молодежи и родителей от информационных угроз Всемирной сети, возможностями которой пользуются и различные экстремистскиее силы.



На премьеру спектакля пришли представители правоохранительных органов и СМИ, студенты вузов, лицеев и колледжей, школьники.



Роли исполняли члены студии юного актера Молодежного центра и студенты наманганского колледжа искусств Мухаммаджон Исматуллаев, Мирзохид Камолиддинов, Саида Хасанова, Нозима Авазбекова, Угилой Жабборова и другие.



В ходе обсуждения спектакля выступили студентка НамГУ Нилуфар Ёкубжонова, лидер первичной организации ОДМ "Камолот" школы № 63 Намангана Каримжон Саматов, которые подчеркнули необходимость борьбы с информационными угрозами и воздействием чуждых идей.



В мероприятии участвовали заместитель хокима области Хабибулла Маткаримов, председатель областного совета ОДМ "Камолот" Мухаммадали Убайдуллаев.



Спектакль будет показан во всех учебных заведениях и сходах граждан махаллей областного центра. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи