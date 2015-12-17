



Наманганские медики изучают историю



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Отличные знания истории показали в воскресенье студенты отделений зуботехнического, сестринского и лечебного дела 2-го медицинского колледжа Намангана. Здесь состоялся конкурс по истории в форме КВН.



Перечень вопросов был довольно обширен и затрагивал самые разные темы. В частности, ребятам пришлось отвечать на вопросы о символике Узбекистана, жизни и деятельности великих предков – о делах и свершениях великих ученых Абу Райхона Беруни и Ибн-Сино, Мирзо Улугбека и других. Другие вопросы касались Государственной программы "Год внимания и заботы о старшем поколении", Национальной программе по подготовке кадров и Закона "Об образовании".



Блестящую эрудицию проявили студентки Н. Бахрамжанова, С. Абдуманнопова, Ф. Жамолиддинов, А. Жураев, М. Расулова, М. Махмудова.



По итогам конкурса победила команда отделения сестринского дела "Справедливость" ("Адолат"), набравшая 68 баллов, 2-е и 3-е места заняли команды "Правда" ("Хакикат") и "Фемида", состоящие из будущих фельдшеров и стоматологов-зубных техников.



Почетные грамоты и подарки администрации и профсоюзной организации вручали заместители директора Р. Мухиддинов и А. Мамажонов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи