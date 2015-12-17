



Пожарники встретились со студентами колледжа



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как правильно обращаться с различными нагревательными приборами в зимние холода, разъяснили студентам Наманганского колледжа искусств сотрудники ВПЧ-1 Намангана Гайрат Козоков и Шухратжон Каримов.



Встреча, прошедшая в понедельник, была как нельзя актуальна. Ведь в последние дни в регионе установилась настоящая зимняя погода, ночью температура воздуха опускается да минус 7 и даже 10 градусов, да и днем едва превышает 5 градусов тепла.



В частности, шел разговор о недопустимости использования неисправных газовых печей и дымоходов, самодельных отопительных приборов, газовой плиты в целях отопления помещений, что чревато не только пожаром, но и отравлением угарным газом.



Встреча, состоявшаяся в рамках объявленного в Узбекистане месячника пожарной безопасности, прошла интересно и увлекательно, в ней приняли участие и многие преподаватели, которые внимательно слушали советы пожарных. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи