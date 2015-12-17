



В Папе и Чартаке утверждены новые хокимы



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. На днях состоялись внеочередные сессии Папского и Чартакского районных Кенгашей народных депутатов, основной повесткой дня был организационный вопрос, сообщает информационная служба Наманганского областного хокимията.



На сессиях с аналитическими докладами о состоянии дел в районах выступил хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Хайрулло Бозаров.



В Папе депутаты утвердили решение хокима области Хайрулло Бозарова о назначении хокимом района Жавлонбека Юлдашева, ранее работавшего хокимом Наманганского района.



В Чартаке сессией утверждено решение хокима области Хайрулло Бозарова о назначении хокимом района Ойбека Хайдарова, ранее работавшего первым заместителем хокима Чустского района по вопросам коммуникаций, коммунального хозяйства и благоустройства. На фото: Жавлонбек Юлдашев, Ойбек Хайдаров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи