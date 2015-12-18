Парламентская делегация Японии посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря пребывающая с визитом в Ташкенте делегация парламента Японии во главе с директором департамента по международным связям Либерально-демократической партии, депутатом Кадзунори Танакой была принята руководителем узбекского внешнеполитического ведомства Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-японского сотрудничества, углубления межгосударственного взаимодействия по линии парламента.

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