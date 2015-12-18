В Узбекистане разъяснили вопросы создания в ЦА зоны, свободной от ядерного оружия

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в Ташкенте прошла межведомственная конференция, организованная с целью ознакомления общественности с итогами работы по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, обсуждения вопросов обеспечения международной и региональной безопасности.

Форум был проведен по инициативе главы государства Ислама Каримова для сотрудников министерств и ведомств страны, представителей общественных организаций, аккредитованных в Узбекистане зарубежных дипмиссий, ученых, а также журналистов.

Конференция была проведена в форме докладов, которые озвучили представители министерств и ведомств, ответственные за реализацию мер по обеспечению обязательств, взятых в рамках Договора о ЦАЗСЯО, а также выступлений глав дипломатических миссий стран региона, "ядерной пятерки" (Великобритании, Китая, России, США и Франции), Резидент-координатора ООН и Координатора проектов ОБСЕ.

Как сообщает МИД Узбекистана, конференция позволила обменяться опытом по таким направлениям, как:

государственный учет и контроль ядерных материалов;

международное сотрудничество;

противодействие распространению оружия массового уничтожения;

обеспечение ядерной безопасности в Узбекистане и регионе в целом;

взаимодействие государств Центральной Азии с Великобританией, КНР, РФ, США и Францией, а также международными организациями по созданию и юридическому оформлению ЦАЗСЯО.

В частности, участники форума пришли к мнению, что что практическая реализация инициативы Узбекистана о формировании ЦАЗСЯО стала важным фактором, способствующим поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития стран региона и полностью отвечает жизненно важным интересам государств региона на пути безъядерного развития и активного противодействия угрозам неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения.

Так, сообщалось, что в этой инициативе учитываются реалии Центральной Азии, сложные геополитические условия в регионе и вокруг него, а также необходимость гарантированного международно-правового обеспечения безопасности центральноазиатских государств, не обладающих таким видом оружия.

Кроме того, она охватывает ключевые аспекты международной безопасности - нераспространение ядерного оружия и компонентов его создания, укрепление режима ДНЯО, ядерное разоружение и демилитаризацию, сотрудничество в экологической реабилитации территорий, противодействие терроризму, укрепление регионального и международного мира и безопасности.

Также инициатива ЦАЗСЯО нацелена не только на предотвращение распространения и других видов оружия массового уничтожения, радиоактивных и ядерных материалов, прежде всего, незаконного, но и устранение последствий ядерных испытаний, решение социальных и экологических проблем, обеспечение достойной жизни людей. При этом она включает в себя нормативно-правовые, организационные, конструктивно-технологические, медико-санитарные и другие меры.

Было особо подчеркнуто, что надежность ЦАЗСЯО может быть обеспечена лишь в том случае, если все ядерные державы не только признают ее статус, но и будут неукоснительно выполнять взятые на себя гарантии безопасности к Договору о ЦАЗСЯО.

Выдвижение инициативы ЦАЗСЯО было обусловлено появлением в условиях глобализации новых негосударственных субъектов и нетрадиционных факторов угроз в сочетании с сохраняющимися традиционными вызовами, что требует переоценки устоявшихся представлений о национальной, региональной и глобальной безопасности, в контексте ядерного нераспространения, так как основополагающие принципы международного режима сдерживания не распространяются на негосударственные субъекты и группы.

По итогам выступлений были выработаны следующие предложения:

укрепить взаимодействие со странами Центральной Азии по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерного оружия, пресечению несанкционированного ввоза и вывоза делящихся и радиоактивных веществ на/из территории государств региона;

усилить совместную деятельность в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности, в частности в области реабилитации зон, пострадавших в результате деятельности бывших урановых рудников;

способствовать оказанию со стороны международных доноров содействия странам региона в оценке риска воздействия ХБРЯМ путем проведения всесторонней экспертизы, научной и технической поддержки обеспечения безопасности, усовершенствования экспертного контроля, борьбы с незаконной торговлей, обучения персонала;

усилить внимание, использование сил и средств на рекультивацию и оздоровление объектов бывшего уранового производства, обеспечению радиационной безопасности как на национальном, так и на региональном уровнях;

наладить регулярный обмен информацией о состоянии хвостохранилищ и горных отвалов и их влияния на окружающую среду с соответствующими структурами сопредельных государств;

усилить взаимодействие с международными организациями и странами-донорами по оказанию содействия в экологической реабилитации территорий, загрязненных в результате прошлой деятельности урановых хвостохранилищ и рудников.

УЗИНФОРМ