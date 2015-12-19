Выступление от имени МИД Узбекистана на конференции по вопросам ЦАЗСЯО

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в столице Узбекистана была проведена межведомственная конференция по вопросам создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, обеспечения международной и региональной безопасности.

На конференции было заслушано заявление от имени Министерства иностранных дел Узбекистана, в котором говорилось:

"Уважаемые участники Конференции,



Уважаемые представители дипломатического корпуса,



Дамы и господа,



Как вам хорошо известно, Узбекистан с первых лет независимости избрал путь мирного и созидательного развития, основанного на ценностях гуманизма и миролюбия. Глубоко понимая общность интересов и судеб всех стран и народов Центральной Азии, а также неделимость региональной и глобальной безопасности, наша республика направляет все свои международные усилия на обеспечение мирного и будущего устойчивого развития региона.



Сохранение и укрепление мира и стабильности в Центральной Азии, превращение ее в зону безопасности и устойчивого развития является приоритетной задачей внешнеполитической деятельности нашей страны. На это нацелен целый ряд инициатив, выдвинутых Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримовым.



Среди крупных международных предложений Узбекистана, получивших широкое признание и поддержку в мире, особое место занимает создание в Центральной Азии Зоны, свободной от ядерного оружия. Эта идея выдвинута Президентом И.А.Каримовым 28 сентября 1993 года в ходе 48-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.



Обращаясь к участникам этого мероприятия, Глава Узбекистана заявил:



"Узбекистан выступает за полную ликвидацию ядерного оружия, за эффективные действия и продление без срока Договора о нераспространении ядерного оружия.



Республика является убежденным сторонником объявления Центральноазиатского региона безъядерной зоной".



Призыв Руководителя нашей страны полностью отвечает жизненным интересам стран региона на пути безъядерного развития и активного противодействия угрозам неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. В данной инициативе были учтены реалии Центральной Азии, сложные геополитические условия, в т.ч. вокруг нее, а также необходимость гарантированного международно-правового обеспечения безопасности центральноазиатских государств, не обладающих таким видом оружия.



Ее реализация потребовала долгой и кропотливой работы как со стороны государств Центральной Азии, так и ядерных держав и Организации Объединенных Наций, прежде всего Департамента по разоружению.



Благодаря предпринятым странами региона усилиям, Договор в конечном итоге был подписан 8 сентября 2006 года в г.Семипалатинске в Казахстане. Хотел бы особо отметить, что выбор места проведения церемонии подписания Договора также является инициативой Президента Республики Узбекистан, который подчеркнул, что "Казахстан больше всех пострадал от ядерных испытаний на своей территории".



После ратификации данного документа всеми государствами Центральной Азии, Договор вступил в силу 21 марта 2009 года.



Следует отметить, что Договор вносит огромный вклад не только в укрепление региональной безопасности, но и международного режима нераспространения оружия массового уничтожения.



Центральноазиатская зона имеет ряд уникальных особенностей, выделяющих ее среди всех существующих в мире безъядерных зон:

во-первых, это первая Зона, свободная от ядерного оружия, созданная в Северном полушарии, на территории, полностью окруженной сушей и не имеющей выхода к морям. Она непосредственно граничит с двумя государствами, обладающими ядерным оружием - Россией и Китаем;

во-вторых, это первая безъядерная зона, созданная в регионе, где прежде существовало ядерное оружие, и проводились его испытания, последствия которых люди на территории Центральной Азии ощущают и по сей день. В этой связи значительное место в Договоре о Зоне занимают положения, касающиеся обеспечения экологической и радиационной безопасности, проведения мероприятий по реабилитации окружающей среды. Документ запрещает испытания ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств, а также захоронение радиоактивных отходов других государств на территории стран региона;

в-третьих, Зона, свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии носит всеобъемлющий и комплексный характер. Она охватывает ключевые аспекты международной безопасности - нераспространение ядерного оружия и компонентов его создания, укрепление режима ДНЯО, ядерное разоружение и демилитаризацию, сотрудничество в экологической реабилитации территорий, противодействие терроризму, укрепление регионального и международного мира и безопасности;

в-четвертых, Договор является первым из документов о безъядерных зонах, который обязывает всех участников в течение 18 месяцев после его вступления в силу заключить с МАГАТЭ Дополнительный протокол о гарантиях и полностью выполнять обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Этот документ стал первым среди подобных соглашений, заключенным после выработки вышеуказанного протокола МАГАТЭ и подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который ратифицировали все центральноазиатские государства.



В этой связи крайне важно подчеркнуть, что этот Договор стал первым многосторонним соглашением в области безопасности, которое охватывает все пять государств Центральной Азии. В процессе создания безъядерной зоны Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан проявили твердую политическую волю, конструктивность, способность объединить свои усилия ради обеспечения безопасности и стабильности в регионе, создания необходимых условий для развития и процветания своих народов.



Именно поэтому во всем мире реализация инициативы Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, получила высокую оценку и признание как мощный фактор, направленный на поддержание мира, региональной стабильности и плодотворного сотрудничества стран региона и крупных держав, коллективный вклад в поступательное развитие мирового сообщества и, конечно же, важнейший элемент укрепления международной безопасности и ядерного разоружения.



Также следует отметить, что в дополнение к Договору был разработан Протокол о гарантиях безопасности для подписания и ратификации со стороны государств, официально обладающих ядерным оружием, т.н. "ядерной пятерки" - Великобритании, Китая, России, Соединенных Штатов и Франции.



6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось поистине историческое событие - впервые со времени создания Организации представители "ядерной пятерки" единодушно и одновременно подписали Протокол о гарантиях безопасности к Договору.



Формально завершающим этапом полноценного оформления статуса Зоны является ратификация Протокола о гарантиях безопасности к Договору о ЦАЗСЯО со стороны пяти ядерных государств. Мы искренне признательны Великобритании, Франции, Китаю и России за то, что они ратифицировали данный Протокол за такое короткое время, а также выражаем надежду на скорейшее завершение со стороны Соединенных Штатов всех процедур по его ратификации.



В целом, подписание Протокола о гарантиях безопасности стало признанием со стороны ядерных держав искренних и достойных усилий государств Центральной Азии по сохранению региона свободным от ядерного оружия.



В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что наш сегодняшний форум позволит участникам обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся:

создания Зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии;

вклада Узбекистана в укрепление региональной безопасности, международного режима нераспространения ядерного оружия;

взаимодействия Республики с международными партнерами в данной сфере".

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