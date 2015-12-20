Узбекская делегация отправилась в Казахстан

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Казахстан.

Целью поездки является участие в предстоящей 21 декабря в Астане министерской встрече в формате "Центральная Азия – Европейский союз", в которой также примут участие главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности.

Основной темой встречи станут вопросы дальнейшего развития межрегионального сотрудничества в различных сферах, обмен мнениями по международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана.

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