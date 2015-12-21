Глава узбекского внешнеполитического ведомства провел встречу с представителем Европейского Союза

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Астане во главе представительной делегации в рамках участия в межрегиональной встрече "Центральная Азия – Европейский союз", провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, ход реализации достигнутых ранее договоренностей, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов регоинальной и международной политики, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

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