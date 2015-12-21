В Астане прошла межрегиональная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в столице Казахстана состоялась межрегиональная министерская встреча в формате "Центральная Азия - Европейский Союз", на которой Узбекистан был представлен делегацией во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини обсудили вопросы выработки общей стратегии взаимодействия по обеспечению безопасности в регионе, развитию экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.

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