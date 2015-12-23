Акмал Камалов презентовал деятельность "Узпахтасаноатэкспорт" в индийском Мумбаи

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. С 6 по 11 декабря в городе Мумбаи, Индия, прошло 74-е пленарное заседание Международного консультативного комитета по хлопку (МККХ), полноправным членом которого является Республика Узбекистан, сообщило вчера ИА "Жахон" при МИД Узбекистана.

В рамках заседания была проведена презентация недавно созданной в Узбекистане холдинговой компании "Узпахтасаноатэкспорт", которую провел председатель правления ХК, прежний посол Узбекистана в РФ Акмал Камалов.

Презентация была посвящена обзору экономических достижений Узбекистана за годы независимости, промышленного и инвестиционного потенциала Республики, а также принимаемых в стране мерах по совершенствованию хлопковой индустрии, методов управления в отрасли и повышению имиджа и конкурентоспособности узбекского хлопкового волокна на мировом рынке, одной из которых явилось создание единого ведомства по приемке и переработке хлопка-сырца, производству и экспорту хлопкового волокна, производству хлопкового масла, научным исследованиям в хлопковом секторе - ХК "Узпахтасаноатэкспорт".

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