Узбекская делегация вернулась из Бельгии

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли Эльером Ганиевым вернулась из Бельгии, где с 14 по 16 декабря в Брюсселе прошли очередные заседания Комитета сотрудничества "Узбекистан - ЕС" и Подкомитета "Узбекистан - ЕС" по экономике, торговле и инвестициям, а также бизнес-семинар "Узбекистан-Бельгия".

Основными темами заседаний и бизнес-семинара стали вопросы участия зарубежных инвесторов в реализации в Узбекистане программ по модернизации и диверсификации промышленности, развитию инфраструктуры, а также приватизации доли государства в акционерных обществах и внедрению современных методов корпоративного управления, а также развития сотрудничества в нефтегазовой, строительной, электротехнической, текстильной сферах, сельском хозяйстве, сферах химической, пищевой промышленности, информационных технологий, а также туризма, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

Кроме того, в рамках пребывания в Брюсселе узбекская делегация провела ряд двусторонних встреч и переговоров с руководителями Европейской Комиссии, в том числе с Генеральным секретарем Европейской службы внешних действий (ЕСВД) А.Ле Руа, Еврокомиссаром по энергетическому союзу М.Шевчовичем, генеральным директором Директората по международному сотрудничеству и развитию Фрутуосо де Мело.

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