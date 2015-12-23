



В Узбекистане объявлен очередной призыв в ряды Вооруженных Сил



ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "Об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв Вооруженных Сил военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы". Документом предписывается в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О всеобщей воинской обязанности и военной службе":

Призвать в феврале-марте 2016 года на срочную военную службу граждан Республики Узбекистан призывного возраста, не имеющих права на отсрочку от призыва. Граждан, годных к несению срочной военной службы и не имеющих права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемых в Вооруженные Силы в ходе настоящего призыва, зачислить в мобилизационный призывной резерв. Уволить в марте-апреле 2016 года в резерв Вооруженных Сил Республики Узбекистан военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.Махмудова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи