Узбекистан и Нидерланды провели политконсультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялся 1-й раунд узбекско-нидерландских политических консультаций по линии МИД, для участия в которых в Ташкент прибыла с визитом делегация внешнеполитического ведомства Королевства Нидерландов во главе с директором Департамента Европы Министерства иностранных дел Дафне Бергсма.

Повестка дня консультаций была посвящена вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономичекой и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках пребывания в узбекской столице делегация МИД Нидерландов также посетила Сенат Олий Мажлиса и Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

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