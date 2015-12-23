



Узбекистан и Южная Корея приравняли водительские удостоверения



ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря вступит в силу Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Корея о взаимном признании и замене водительских удостоверений. Данное соглашение было подписано в Сеуле 28 мая текущего года.



Документом оговаривается, что в соответствии с Соглашением граждане Республики Узбекистан могут управлять транспортными средствами на территории Республики Корея после осуществления замены своих водительских удостоверений на южнокорейские образцы без необходимости сдачи теоретических и практических экзаменов.



Водительские удостоверения граждан Республики Корея приравниваются к водительским удостоверениям Узбекистана при условии, если их подлинность подтверждена путем проставления апостиля компетентным ведомством Республики Корея, и они сопровождаются нотариально заверенным переводом на узбекский язык, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи