Узбекистан и Южная Корея приравняли водительские удостоверения

Узбекистан и Южная Корея приравняли водительские удостоверения23.12.2015 20:00
ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря вступит в силу Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Корея о взаимном признании и замене водительских удостоверений.
Данное соглашение было подписано в Сеуле 28 мая текущего года.
Документом оговаривается, что в соответствии с Соглашением граждане Республики Узбекистан могут управлять транспортными средствами на территории Республики Корея после осуществления замены своих водительских удостоверений на южнокорейские образцы без необходимости сдачи теоретических и практических экзаменов.
Водительские удостоверения граждан Республики Корея приравниваются к водительским удостоверениям Узбекистана при условии, если их подлинность подтверждена путем проставления апостиля компетентным ведомством Республики Корея, и они сопровождаются нотариально заверенным переводом на узбекский язык, сообщает МИД Узбекистана.
УЗИНФОРМ