Обсуждены вопросы совершенствования системы защиты материнства и детства

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 22 декабря в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло заседание комитета по труду и социальным вопросам, которое было посвящено вопросам совершенствования системы правовой защиты материнства и детства в Республике.

На встрече, прошедшей в форме "круглого стола", были отмечены достижения Узбекистана в данной области за годы независимости, принятые в стране законы и нормативно-правовые документы, обеспечивающие права и интересы женщин, их занятость и надлежащие условия труда, медико-социальную защиту материнства и детства, а также состоялся состоялся обмен мнениями по вопросам усиления сотрудничества государственных и общественных организаций в данной сфере.

Мероприятие было проведено в рамках подготовки к реализации объявленной на 2016 год в Узбекистане государственной программы "Год здоровой матери и ребенка".

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