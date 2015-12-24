В национальном парламенте обсудили проблемы занятости выпускников

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан был проведен "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы организации учебной и производственной практики выпускников профессиональных колледжей и обеспечения их занятости", который был организован комитетом по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, банковско-финансовых учреждений, профессиональных колледжей, а также журналисты.

На встрече была отмечена необходимость проводимого в Республике реформирования системы образования с целью формирования молодого поколения с новым мышлением и мировоззрением, подготовки для различных отраслей реального сектора экономики необходимых специалистов, предпринимаемые в стране меры по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, повышению знаний и навыков молодежи, усилению безопасности труда и правовой защиты молодых специалистов, а также обеспечению успеваемости, успешному прохождению практики, трудоустройству выпускников колледжей на основе трехсторонних договоров с местными хокимиятами, налоговыми, банковско-финансовыми структурами.

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