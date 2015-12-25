Узбекистан и Таджикистан провели консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Душанбе завершились политические консультации между Узбекистаном и Таджикистаном, которые проводились на уровне заместителей глав МИД обеих стран.

В течение 2 дней были проведены переговоры по обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, связи и спорта. Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, включая ШОС, состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

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