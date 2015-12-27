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Наманганские ватерполисты ставят восклицательный знак
27.12.2015 09:44

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Под занавес уходящего года воспитанники специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва (СДЮСШОР) № 23 добились очередного успеха. Команда юношей 2000 – 2001 годов рождения стала сильнейшей на открытом чемпионате Республики, а девушки заняли второе место.

Этот турнир прошел на прошлой неделе в Ташкенте. Помимо коллективов из столицы и регионов Узбекистана вне конкурса выступала девичья сборная Алматы.

Юноши соревновались сначала в 2 группах. Наманганским парням тут много трудиться не пришлось – все 3 матча они выиграли с большим преимуществом. Команда Республиканской СДЮСШОР была повержена со счетом 22:0, самаркандцы – 23:3, а коллектив Яккасарайского района Ташкента – 18:4.

Выступавшая во второй группе другая команда из Намангана – ФСО "Ешлик", также представлявшая СДЮСШОР № 23, заняла там третье место.

В стыковых поединках первая команда Наманганской области не оставила камня на камне от столичного коллектива "Калдиргоч" – 30:0. А вот другая наманганская команда уступила соперникам из Якккасарайского района Ташкента – 2:15. А в следующем матче она переиграла самаркандцев – 9:6, и заняла в итоге шестое место.

Главной команде области в поединке за первое место противостоял коллектив РСДЮСШОР № 23, составленный из девушек старшего возраста. В упорнейшей борьбе наманганцы победили с перевесом лишь в 1 мяч – 14:13.

В турнире девушек также Наманганскую область представляли 2 коллектива. Первая команда в 5 матчах одержала уверенные победы, а оступилась только однажды, но в поединке с главным соперником. Девушки из РСДЮСШОР оказались на этот раз сильнее – 13:9. Выиграв этот поединок, столичный коллектив стал в итоге и чемпионом страны, наманганские девушки финишировали на втором месте. Команда ФСО "Ешлик" из Намангана сумела победить в 2 матчах и заняла в итоге четвертое место в чемпионате. Девушки из Алматы по набранным очкам финишировали третьими.

Добавим, что команду чемпионов страны тренируют О. Плетнев и Е. Малинин, а девушек – А. Сковпина и Д. Шамсутдинова.

Стоит сказать, что 2015 год оказался едва ли не самым успешным для наманганского ватерполо. Весной мужская и женская команды наманганской СДЮСШОР стали победителями открытого чемпионата Малайзии. Представители Наманганской области практически неизменно становятся победителями, и в самом крайнем случае призерами, республиканских турниров.

Как говорит директор спортшколы Равиль Вишняков, наманганские ватерполисты во всех возрастах – самых маленьких (8-9 лет) и до взрослых являются сильнейшими в стране, регулярно обыгрывая столичные команды.

Условия для подготовки спортсменов высокого класса в Намангане созданы на высшем уровне. "Все 3 бассейна покрыты лайнером, территория вокруг бассейнов выложена брусчаткой, система слива бассейнов полностью обновлена, теплообменник полностью укомплектован фильтрами, насосами", – отмечает Равиль.

Кстати, в составы сборных Узбекистана разных возрастов привлечено 65 наманганских ватерполистов, причем 38 из них – в основу.

Международные достижения наманганского водного поло сделали его известным, можно сказать, во всем мире. Подтверждением служат приходящие в адрес наманганской СДЮСШОР № 23 из разных стран. Буквально на днях Равилю Вишнякову пришел из Греции проспект первого международного фестиваля водного поло. Он намечен на конец марта 2016 года.

УЗИНФОРМ

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