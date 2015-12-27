



"Золото" малазийской пробы завоевали наманганские каратисты



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Добрая весть пришла из далекой Малайзии – сразу два наманганских спортсмена завоевали на проходившем в столице этой страны международном турнире по карате золотые медали.



В Куала-Лумпуре героями стали студент Наманганского инженерно-педагогического института Сарварбек Муродуллаев и студентка Наманганского инженерно-экономического института Бахринисо Бобоева.



Они стали победителями состоявшегося здесь турнира по карате "Malayzia open". Соревнование это собрало свыше 500 борцов из 24 стран мира.



Сборная Узбекистана выступила достойно: спортсмены нашей страны в итоге завоевали 3 золотых и 4 бронзовых медали. И весомый вклад в достижение сборной страны внесли наманганские каратисты. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи