"Золото" малазийской пробы завоевали наманганские каратисты

"Золото" малазийской пробы завоевали наманганские каратисты27.12.2015 08:27
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. Добрая весть пришла из далекой Малайзии – сразу два наманганских спортсмена завоевали на проходившем в столице этой страны международном турнире по карате золотые медали.
В Куала-Лумпуре героями стали студент Наманганского инженерно-педагогического института Сарварбек Муродуллаев и студентка Наманганского инженерно-экономического института Бахринисо Бобоева.
Они стали победителями состоявшегося здесь турнира по карате "Malayzia open". Соревнование это собрало свыше 500 борцов из 24 стран мира.
Сборная Узбекистана выступила достойно: спортсмены нашей страны в итоге завоевали 3 золотых и 4 бронзовых медали. И весомый вклад в достижение сборной страны внесли наманганские каратисты.
УЗИНФОРМ