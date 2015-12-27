



Чудеса карвинга в Чартаке



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. В среду в детском центре "Баркамол авлод" Чартакского района Наманганской области Узбекистана прошла выставка "Чудеса карвинга". Ее посетили примерно 500 человек, проявивших живой интерес к этому виду творчества.



Карвинг – это искусство художественной резки овощей и фруктов. Фруктовый букет – это связка нарезанных фруктов, гармонично сочетающихся друг с другом. В нем могут быть собраны не только фрукты, овощи и конфеты, но и цветы или другие лиственно-декоративные растения, а также игрушки и прочие декоративные элементы.



Карвинг – важное дополнение в сервировке стола, навыки художественной резьбы по овощам и фруктам, оно может очень пригодиться поварам и официантам. Используя приемы карвинга, можно превратить, скажем, арбуз в огромный цветок, украсить салаты и холодные закуски.



"В нашем центре занимается около 900 ребят, которые нашли себе здесь дело по душе, можно провести время с пользой и освоить нужную профессию", – говорит руководитель кружка карвинга Бекзод Журабоев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи