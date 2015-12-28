



Новый центр культуры и отдыха открылся в Янгикурганском районе



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. В кануне Нового года в селе Нанай, которое является одним из самых отдаленных сел Янгикурганского района Наманганской области Узбекистана, введен в строй центр культуры и отдыха населения.



Данный объект после капитальной реконструкции изменился до неузнаваемости. Теперь здесь созданы все условия для культурного досуга, работы различных кружков по интересам.



На строительно-ремонтные работы затрачено почти 450 миллионов сумов, 50 миллионов сумов было выделено на мебель и прочее.



В целом, только в Янгикурганском районе в 2013 – 2018 годах запланировано реконструировать 10 объектов культуры.



На церемонии открытия выступил заместитель хокима области Н. Хайиталиев, который подчеркнул, что государство прилагает все усилия для воспитания гармонично развитого поколения, полезного досуга, что позволит удержать молодежь на правильном жизненном пути. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи