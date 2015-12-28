Посол Казахстана отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершающий свою дипломатическую миссию в стране Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана Борибай Жексембин был принят министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

В ходе встречи были отмечены достижения в развитии узбекско-казахстанских отношений за годы пребывания Б.Жексембина на посту главы дипмиссии Казахстана в Ташкенте (с января 2010 года), обсуждены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

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