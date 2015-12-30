Упразднено двойное налогообложение между Узбекистаном и Германией

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошла церемония обмена ратификационными грамотами Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (от 7 сентября 1999 года), подписанного в Берлине 14 октября прошлого года.

Для участия в церемонии МИД Узбекистана посетила временно поверенный в делах ФРГ Мелани Мольтман.

Как сообщает МИД Узбекистана, документом предусматривается внесение в упомянутое Соглашение новых положений, направленных на расширение эффективных механизмов обмена информацией в соответствии с международными стандартами налоговой прозрачности, что будет способствовать привлечению взаимных инвестиций и развитию торгово-экономического сотрудничества между компаниями и предпринимателями двух стран.



Кроме того, данный международный договор служит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в борьбе с налоговыми правонарушениями и обеспечению соблюдения налогового законодательства Узбекистана и Германии.

В соответствии со статьей 4 указанного Протокола он вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, т.е. 29 декабря 2015 года.

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