



Узбекский лидер принимает поздравления с Новым годом от зарубежных коллег



ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. На имя Президента Узбекистана Ислама Каримова поступают поздравительные послания по случаю приближающегося празднования Нового Года. В частности, свои поздравления направили: Президент Соединенных Штатов Америки Барак Хусейн Обама, Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, Президент Республики Корея Пак Кын Хэ, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифа бин Заид Ал Нахаян, вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубаи Шейх Мухаммад бин Рашид Ал Мактум, заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Абу Даби Шейх Мухаммад бин Заид Ал Нахаян, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Ал Нахаян, король Испании Фелипе VI, Президент Республики Польша Анджей Дуда, генерал-губернатор Канады Дэвид Ллойд Джонстон, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Председатель Исполнительного комитета Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи