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Президент поздравил узбекистанцев с Новым годом
01.01.2016 09:26

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. В новогоднюю ночь Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился к узбекистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступления 2016 года.

В поздравлении узбекского лидера говорилось:

"Дорогие соотечественники!

Мне доставляет огромное удовольствие в эти волнующие минуты выразить всем Вам свое искреннее уважение и от всего сердца поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, благополучия и достатка в Ваших семьях, исполнения заветных желаний.

Мысленно расставаясь и оценивая события и заботы уходящего года, у нас, я думаю, есть все основания быть удовлетворенными итогами истекшего года.

Нас не могут не радовать, как обновляется и растет потенциал нашей страны, ее место в международном сообществе, преображаются, становятся краше города и села, из года в год повышается уровень и качество нашей жизни, наша вера и убежденность в завтрашнем дне.

Приведу лишь отдельные примеры.

Среди немногих стран в мире, несмотря на все углубляющийся глобальный экономический и финансовый кризис, темпы роста нашей экономики в текущем 2015 году превысили так же, как и в предыдущие десять лет, – 8 процентов, реальные доходы населения выросли на 9,6 процента, размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий – на 21,9 процента.

Это, прежде всего, свидетельство правильности избранного нами пути развития, который получил признание в мире как "узбекская модель", основанная на кардинальном реформировании и демократизации нашего общества, структурных преобразованиях, диверсификации и модернизации экономики, и достижения высокой нашей цели – выйти на уровень развитых демократических государств в мире.

В этот прекрасный предновогодний вечер мне доставляет огромную радость принести слова благодарности за самоотверженный, достойный труд и новогодние поздравления всем труженикам в сфере промышленности, строительства, транспорта, связи и коммуникаций, представителям бизнеса и предпринимательства.

Приношу свое искреннее уважение, признательность и новогоднее поздравление всем, кто трудится в аграрном секторе, труженикам села, героическим трудом которых получено в истекшем году более 7 миллионов 500 тысяч тонн зерна, 3 миллиона 350 тысяч тонн хлопка, около 14 миллионов 500 тысяч тонн овощей и бахчевых, 4 миллиона 300 тысяч тонн садоводческой продукции, что в свою очередь явилось весомым вкладом в изобилие и стабильность цен на наших рынках.

Особое чувство признательности, благодарности и новогодние поздравления я приношу ученым, всем учителям, педагогам, врачам и медсестрам, всем представителям гуманитарного труда за их неоценимый и благородный труд во имя духовного, физического здоровья и интеллектуального богатства наших людей.

Мои искренние пожелания и новогодние поздравления военнослужащим нашей славной армии, пограничных войск, внутренних дел, службы безопасности, МЧС и правоохранительных органов, надежно защищающих безопасность наших границ, мирный труд нашего народа.

Дорогие друзья!

Нет, очевидно, необходимости говорить сегодня о том, как со стремительно меняющимся временем меняемся и мы с вами, меняется наше мировоззрение, наше отношение к окружающему миру и собственному труду, растет наше политическое и гражданское сознание. Мы с вами давно уже не те люди, что были в 90-х годах, в первые годы нашей независимости. Самое важное, что мы приобретаем с каждым днем, – это опыт, это понимание того, что все, чего мы достигли за истекшие годы, все наши достижения и успехи – это прежде всего наш труд, труд наших граждан независимо от их национальности, веры и убеждений.

И подводя итог сделанному, без всякого преувеличения надо сказать – самое большое наше достижение в истекшем году – это мир и стабильность, межнациональное и гражданское согласие, которые мы укрепляем на каждом шагу, атмосфера взаимного уважения и доброты, царящая в нашем общем доме.

Пользуясь этой возможностью, хотел бы еще и еще раз повторить. Наша с вами уверенность в завтрашнем дне, наша опора и надежда – это дорогие для всех нас дети, наша молодежь. Чем больше мы уделяем внимания, еще раз внимания и средств для подготовки подрастающего поколения, отвечающего самым современным требованиям, самостоятельно мыслящих, интеллектуально богатых, преданных своей Родине молодых людей, вне всякого сомнения, – мы тем самым приблизим поставленную перед нами цель.

Дорогие друзья!

Мы все в эти волнующие минуты с большим нетерпением ждем наступления Нового года. Хотим, чтобы он принес здоровье, достаток и счастье в наши дома, мир и спокойствие в стране.

Убежден, что у нас есть все основания для того, чтобы Новый, 2016 год стал не менее плодотворным, чем прошедший 2015 год. Для этого за истекший период в стране создана достаточно мощная и стабильная база – фундамент для будущих лет, накоплен большой опыт по решению и преодолению возможных проблем и трудностей в предстоящем году.

Когда мы говорим о проблемах и серьезных трудностях, которые необходимо преодолеть, речь в первую очередь идет о таких внешних факторах, как: продолжающийся глобальный финансовый и экономический кризис, сохраняющаяся нестабильность и непредсказуемость на мировых рынках, растущие угрозы терроризма и экстремизма, противостояния и конфликты в различных регионах, – все эти острые проблемы сегодня ложатся тяжелым бременем на плечи многих стран в мире, в том числе и наши.

Несмотря на эти проблемы, наши прогнозы и расчеты, которые лежат в основе наших планов, предусматривают в ожидаемом году рост экономики в размере 7,8 процента, реальные доходы на душу населения возрастут на 9,5 процента, заработная плата, пенсии, стипендии и пособия с учетом всех источников вырастут на 15 процентов.

Надо сказать, что расходы на социальную сферу, охватывающие расходы на науку, образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальное обеспечение, в 2016 году предусматриваются в большем объеме, чем в 2015 году, и составят 59,1 процента к общим расходам.

В наступающем году за счет всех источников финансирования в экономику будет инвестировано в эквиваленте 17 миллиардов 310 миллионов долларов капитальных вложений, 23,5 процента из которых – это иностранные инвестиции, что свидетельствует, в первую очередь, о растущем доверии иностранного капитала к развитию нашей экономики.

В новом году предусматривается завершение строительства и ввод в эксплуатацию 164 крупных производственных объектов общей стоимостью 5 миллиардов 500 миллионов долларов.

В их числе следует отметить такие очень важные проекты, как строительство на Талимарджанской ТЭС двух парогазовых турбин мощностью 450 мегаватт каждая, на Ангренской ТЭС – энергоблока мощностью 150 мегаватт, на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате – плавильной печи производительностью 70 тысяч тонн меди.

В 2016 году при помощи китайских партнеров завершается строительство железнодорожного туннеля на перевале "Камчик", реализуется наша с вами давняя мечта – бесперебойная железнодорожная связь основной части нашей страны с Ферганской долиной. К этому надо добавить, что в 2016 году скоростная железнодорожная линия Ташкент–Самарканд будет продлена до города Бухары.

В акционерном обществе "Дженерал моторс – Узбекистан" намечается освоение серийного выпуска легковых автомобилей модели "Т-250", на Мубарекском газоперерабатывающем заводе – производство 80 тысяч тонн гранулированной серы в год.

Кроме того, предусматривается организация современного производства тракторов, мобильных телефонов новой модификации, планшетных компьютеров, ноутбуков, телевизоров и холодильников, кондиционеров и другой бытовой электротехники, а также широкого ассортимента отечественных лекарственных средств.

В будущем году авиапарк Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" пополнится двумя воздушными лайнерами нового поколения "Боинг-787", что станет важным шагом в развитии гражданской авиации нашей страны.

И таких примеров можно привести еще немало.

Наша общественность с большим воодушевлением поддержала объявление в стране 2016 года Годом здоровой матери и ребенка. Это наглядное свидетельство того, насколько сама идея "Если мать и ребенок здоровы – счастлива семья, счастлива семья – процветает общество", созвучна чаяниям и интересам нашего народа.

Дорогие мои соотечественники!

Мысленно обнимая всех вас, еще раз от всей души поздравляю с наступающим Новым, 2016 годом.

Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и радость в каждую семью!

Пусть будут мир и спокойствие в наших домах, на нашей благословенной земле, чистое небо над Родиной!

Здоровья, успехов и удач всем нам в Новом году!

С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем!".

УЗИНФОРМ

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