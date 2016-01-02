



Чемпион Азии из Намангана



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. В канун Нового года очередной успех пришел к наманганским тяжелоатлетам. Ветеран пауэрлифтинга Хабибулло Кадыров стал чемпионом Азии и Океании среди ветеранов, а Анастасия Кудрявцева завоевала серебряную медаль среди девушек.



Заметим, что для Хабибуллло, отметившего в 2015 году 60-летие, такое достижение – не первое. Раньше он уже становился сильнейшим на континенте в пауэрлифтинге, а еще дважды был призером. В этот раз от второго места он "убежал" аж на 75 кг. "Золотой" результат наманганского штангиста – 465 кг в троеборье (152,5 + 112,5 + 200). Впрочем, и это не предел, личное достижение спортсмена – 500 кг.



"Теперь моя цель – стать чемпионом мира среди ветеранов", – говорит Хабибулло-ака.



Радует и молодая продолжательница славных традиций наманганской тяжелой атлетики Настя Кудрявцева. В этот раз студентке третьего курса спортфака Наманганского госуниверситета не удалось подняться на верхнюю ступеньку пьедестала, но у нее все впереди. Тренирует перспективную спортсменку известный специалист, преподаватель Наманганской школы высшего спортивного мастерства Шавкат Хатамов.



Чемпионат Азии и Океании по пауэрлифтингу прошел на минувшей неделе в Ташкенте и собрал сильнейших тяжелоатлетов континента. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи