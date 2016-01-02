



Великолепная десятка наманганских чемпионов



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Свыше полутора тысяч медалей разного достоинства завоевали спортсмены Наманганской области на международных и республиканских соревнованиях минувшего года. Такие данные обнародовало областное управление по делам спорта и культуры.



Примечательно, что это на 252 медали больше, чем годом ранее. Только золотых наград оказалось больше, чем в предшествующем году на 80 штук. В целом же итог 2015 года выглядит так: 455 золотых медалей, 446 – серебряных и 630 – бронзовых. Стоит выделить, что по олимпийским видам наманганцы завоевали 185 золотых, 198 серебряных и 264 бронзовых медали.



Героем спортивного года стал папский курашист Эльбек Сотиволдиев, ставший чемпионом мира по курашу в Казани. Достойный преемник славы трехкратного победителя мировых форумов туракурганца Рустама Умарова, ни разу не дал усомниться в своем превосходстве, не пропустил ни одного приема соперников и все поединки выиграл "всухую".



Юного теннисиста Хумоюна Султанова вполне можно назвать лучшим в номинации "прорыв года". Впервые наманганец стал победителем юношеского международного турнира в родном городе, а осенью выиграл аналогичный турнир в Усть-Каменогорске и там же вместе с другой нашей "звездочкой" Шаробиддином Абзаловым стал победителем в парном разряде. Наставник сборной Узбекистана в Кубке Дэвиса Петр Лебедь считает игрока подающим серьезные надежды.



Про успехи ватерполистов мы уже писали, поэтому просто констатируем первые места юношеской и девичьей сборных области на открытом чемпионате Малайзии в мае 2015 года и лидерство Намангана в этом виде спорта в Республике.



Великолепного успеха достиг на чемпионате мира по боксу в Катаре Муроджон Ахмадалиев. Наманганский мастер "кожаной перчатки" дошел до финального поединка, где уступил сильному ирландскому боксеру, чемпиону Европы Майклу Конлану. Зато узбекистанец квалифицировался на Олимпиаду 2016 года.



Неплохой результат показал другой наманганский боксер – Гайбулло Кучкаров. Он стал победителем представительного турнира в Казахстане.



"Серебро" штангиста Адхамжона Эргашева на молодежном чемпионате мира в Польше тоже стало весомым достижением наманганского спорта. Бронзовый призер Азиатских игр сделал важный шаг в своей карьере, приблизившись к получению олимпийской лицензии.



Чемпионом континента стал и велосипедист Дильмуров Сиддиков на турнире в Южной Корее в гонке по очкам "мэдисон". Он также близок к тому, чтобы получить олимпийскую лицензию.



Такого же достижения добилась на континентальном форуме по курашу, прошедшем на Тайване Мухлиса Абдумаликова. По пути к победе 18-летняя уроженка кишлака Шилви Янгикурганского района обыграла соперниц из Индии, Японии и других стран.



Конник Абдулазиз Маматханов произвел настоящий фурор на этапе Кубка мира в Ташкенте. 22-летний наездник, выступая в роли дебютанта, показал высокий класс в конкуре, пройдя сложную дистанцию без единого штрафного очка. И это в дождливую погоду! Успех Абдулазиза подкрепил другой наманганский конник Владимир Шмелев, занявший в этом виде второе место. Более опытный Владимир также становился победителем этапов Кубка мира.



Нельзя не упомянуть успехи наманганских девушек-футболисток, победивших в турнире первой лиги и перешедших в высшую, представителей столь любимых в области восточных единоборств – дзюдо, кикбоксинга, карате, пенчак силата и других, традиционно пополняющих медальную копилку на различных турнирах.



Областное управление по делам культуры и спорта выделяет и достижения в плане массовости. Регулярно почти 380 видами спорта занимаются 462 тысячи человек, 220 тысяч (47,6 %) – девушки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи