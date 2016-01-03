



Рождество Христово отметят в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. В храме Архангела Божия Михаила города Намангана 7 января в 8.30 начнется торжественное богослужение, посвященное великому празднику Рождества Христова. Об этом сообщил настоятель храма Архангела Божия Михаила Намангана, священник Марк Мазитов.



А по окончании литургии приходом совместно с Наманганским отделением Русского культурного центра будет проводиться Рождественский концерт. Приглашаются все желающие: как взрослые, так и дети.



"Дорогие мои наманганцы! Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим Господом и Спасителем! А нашему государству желаю всяческих благ и успехов, мирного неба и спокойствия, благоденствия и процветания!", – говорит батюшка.



Он отмечает, что праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, тому, кто даровал это спасение всем народам и на все времена, кто и ныне простирает свои объятия к каждому из нас.



"Обретая навык истинного почитания Бога и благоговейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя "веру, действующую любовью". И нам немногое остается довершить – ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, своим желанием исполнять Его заповеди", – заключил отец Марк. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи