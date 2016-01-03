



В АО "Узэлектротерм" ожидается капитальная реконструкция



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. "В наступившем году ждем капитальной реконструкции производства и оборудования. Это позволит увеличить объем и качество выпускаемой продукции, а главное – расширить рынки сбыта", – говорит директор по перспективному развитию и инвестициям АО "Узэлектротерм" Алексей Мырзенко.



"Я уже 40 лет работаю на данном предприятии, видел взлеты и падения, но сейчас, особенно за последние 10 лет, произошли коренные изменения не только в структурных подразделениях, но и во всем процессе производства. Посудите сами: только за указанный отрезок времени объем выпускаемой продукции увеличился в 14 раз, среднемесячная выработка на одного работающего составляет 3,76 млн. сумов", – подчеркивает представитель предприятия.



Общий объем продукции в четырех дочерних предприятиях АО – "Намангантрансформатор", "Инструментальщик", "Наманганхимгальваника", "Наманганэлектромашсозлик" – в 2015 году перевалил за 5,1 млрд. сумов. По сравнению с прошлым годом рост составил 121 процент.



Основной потребитель изделий АО "Узэлеткротерм" – государственная железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари", владеющая пакетом акций в 61,9 процента. Для этого гиганта индустрии здесь освоили более 120 новых видов продукции – калориферных нагревательных элементов, трансформаторов масляных, сухих, дроссельных, ТЭНов, шлагбаумов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи