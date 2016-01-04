В Узбекистане упрощен порядок предоставления земельных участков для предпринимательской деятельности

ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. С 1 января текущего года в Узбекистане вступает в силу упрощенный порядок предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков в постоянное пользование на основе конкурса для осуществления предпринимательской деятельности, а также подключения субъектов предпринимательства к инженерно-коммуникационным сетям на условиях "под ключ".

Данная мера принята в рамках реализации Программы дальнейшего реформирования, структурных преобразований и диверсификации экономики на 2015-2019 годы, принятой указом Президента Ислама Каримова от 4 марта 2015 года №УП-4707 в целях либерализации экономики, внедрения рыночных принципов и механизмов управления, формирования благоприятного делового климата, устранения излишних бюрократических барьеров и препон на пути развития частной собственности и частного предпринимательства, сокращение уровня государственного присутствия в экономике в Республике.

Программа также нацелена на обеспечение надежной защиты частной собственности, увеличение ее доли и значения в экономике, внедрение современных методов корпоративного управления, модернизацию и диверсификацию производства, локализацию производства готовой продукции, развитие инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, сокращение энергоемкости и внедрение энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере.

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