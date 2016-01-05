Равшан Ирматов удостоен высшей государственной награды Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. 31 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о награждении футбольного арбитра ФИФА, судьи международного класса Федерации футбола Узбекистана Равшана Ирматова орденом "Buyuk xizmatlari uchun" ("За выдающиеся заслуги"), которым награждаются граждане Республики Узбекистан и граждане иностранных государств за большие заслуги в развитии науки и техники, экономики и культуры, значительный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества и реализацию внутренней и внешней политики, направленной на повышение международного авторитета Узбекистана.

Награда присвоена Р.Ирматову за большие заслуги в приумножении спортивной славы страны, повышении авторитета национального футбола на международной арене и развитии узбекской школы судейства, а также за достойный вклад в дело воспитания молодого поколения в духе любви к Родине.

Напомним, что Р. Ирматов является арбитром ФИФА с 2003 года. Он работал на матчах юниорских, молодежных и клубных чемпионатов мира, Кубка Азии и Лиги чемпионов АФК, 4 раза признавался лучшим арбитром Азии. Стал широко известен после судейства на чемпионате мира 2010 года, став третьим арбитром в истории, обслуживавшим 5 матчей на одном чемпионате мира. Приглашался в Лондон на Олимпийские игры 2012 года, Кубок конфедераций в Бразилии 2013 года и другие значимые спортивные события.

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