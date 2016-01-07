В Узбекистане совершенствуется сфера фармацевтики

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. 4 января Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", принятый нижней палатой национального парламента 2 октября 2015 года.

Данным документом утверждается новая редакция закона Узбекистана "О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности", а органам государственного управления вменяется обеспечить пересмотр и отмену нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

В частности, вносятся изменения и дополнения в статьи закона, опубликованные в Ведомостях Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4–5, ст. 120; 1999 г., № 5, ст. 124; Ведомостях палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 10, ст. 536; 2009 г., № 9, ст. 336; 2014 г., № 9, ст. 244.

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