



"Первая ласточка" частного образования



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Первая в Ферганской долине частная школа – детский сад недавно начала работу в Намангане. Примечательно, что обучение в школе ведется на русском языке. В четверг состоялась презентация нового учебного заведения.



"Я считаю, что ребята должны сначала научиться говорить на родном языке – узбекском, на втором – русском, а уж потом на английском", – говорит учредитель частной школы Матлюба Мадаминова. Кстати, сама она много лет проработала преподавателем английского языка.



Надо сказать, что малыши охотно перенимают русскую речь, хотя многие, приходя сюда, почти не говорят по-русски.



"Большую роль тут играет желание родителей научить своих отпрысков этому языку. Ведь общение дома в основном идет на узбекском языке, а потому навыка разговорного русского у них нет. А интерес к изучению русского языка сейчас очень большой", – поясняет Матлюба Ривожиддиновна.



Это одна из причин появления в городе учебного заведения нового типа. Оказалось, что язык Пушкина вполне востребован и многие родители готовы даже платить немалые деньги, дабы приобщить к нему своих чад.



Учатся здесь пока полсотни детишек по программе, соответствующей государственным образовательным стандартам, 20 из них – это две группы детского сада. Работают с ними 15 педагогов и воспитателей. Среди них – в основном учителя первой и высшей категории, с большим опытом работы, подчеркивает Матлюба Ривожиддиновна.



Школьники учатся, как и положено, до обеда, а после отдыха делают домашние задания и занимаются в различных кружках – рисования, изобразительного искусства, пения, гимнастики.

"Интереснее работать тут и педагогам. Больше индивидуальной работы с детьми, стараемся больше дать им знаний, есть и дополнительные занятия", – поясняет воспитатель подготовительной группы Светлана Ямалиева.



Довольны и родители. Папа первоклассника Азиза Мурад Курбанов, работающий в дизайнерском центре "Истиклол", не нарадуется: отведя ребенка утром в школу, он забирает его вечером после работы. При этом тот еще домашнее задание сделал, накормлен. "Здесь ребятам уделяют больше внимания", – подчеркнул Мурад.



Пожелаем новому учебному заведению успехов. Кстати, учредитель школы Матлюба Мадаминова не собирается останавливаться. В ее планах – расширение школы, чтобы замкнуть учебный цикл до базового среднего образования – девяти классов. "Сейчас идут ремонтные работы в арендованном для занятий в пятом – девятом классах. Надеюсь, что 1 сентября мы сможем принять ребят в эти классы", – говорит Матлюба Ривожиддиновна. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи