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Узбекский лидер наградил сотрудников силовых ведомств
12.01.2016 17:37

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", которым в честь профессионального праздника предписывается представить ряд сотрудников силовых ведомств к государственным наградам.

Так, документом определяется за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Пягаю Илье Васильевичу - сотруднику Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Мелибаева Жахонгира Анваровича - заместителя Министра обороны Республики Узбекистан

орденом "Шон-шараф" I степени

  • Бурхонова Ахмада Жамоловича - заместителя Министра обороны Республики Узбекистан

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Мирзарахимова Яминжона Тоировича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Дўстлик"

  • Ахунова Виталия Вячеславовича - первого заместителя начальника пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Икромова Абдувохида Рискитиллаевича - первого заместителя начальника Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Сона Михаила Сергеевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Султанова Наиля Фаритовича - заместителя начальника отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан

орденом "Мардлик"

  • Абдуганиева Фархода Рахманбердиевича - командира взвода группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Абдуллаева Улугбека Мухиддиновича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бозорбоева Уктамжона Зокиржоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Исмодиёрова Вохида Нортожиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мажидова Жамшида Махмадалиевича - командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
  • Махмудова Абдурахмона Акрамжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Нишанова Дилшода Абдирахимовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Олимова Фарходжона Абдупатоховича - фельдшера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахимова Акмала Ибодуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахмонова Камолиддина Нормуминовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Сеитмурадова Феруза Джоракуловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Турдиева Салима Хайдаровича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области
  • Умарова Алишера Адхамовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хамрокулова Октама Рахмонкуловича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Шарипова Одилжона Умирзоковича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шералиева Икрома Акбаровича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления внутренних дел Яккасарайского района города Ташкента

медалью "Жасорат"

  • Акрамова Дилшода Давлаталиевича - инструктора-спасателя поисково-спасательного отряда "Камчик" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
  • Аллаберганова Зафара Зариббаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ахмедова Ахмаджона Жалолдиновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Байкулова Абдурашида Ахмедовича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Бекжонова Анваржона Фозилжон угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бобаназарова Сирожиддина Хаитмурадовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Бутакараева Марата Махсетовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Даулетова Даурхана Даулетназаровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ёкубова Аброржона Расулжон угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Ирматова Шухрата Муратовича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Йулдошева Ибрата Исмоиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Курбонова Вахоба Хайиткуловича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Махмудова Баходура Талибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Маърупова Махмуджона Турсунбоевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел города Андижана
  • Мурашкина Андрея Сергеевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Норкобилова Исломиддина Абдурасуловича  - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахманова Анвара Камбаралиевича  - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области
  • Рахматова Ойбека Куралбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахматуллаева Умида Анваржоновича - старшего штурмана службы управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахмонова Акмалжона Миродиловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рузметова Акбара Эркинбайевича - инструктора-спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области
  • Рузметова Хамида Садуллаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области
  • Собирова Хушнида Хуршидовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Таджиева Олима Фаридовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Турдиева Жуманазара Баходировича - старшего специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Турниёзова Азизбека Фарходовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Умирова Бекзота Хакимовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел города Зарафшана Навоийской области
  • Ураимова Музаффара Зухриддиновича - командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
  • Урунова Фарходжона Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хаджиева Дилшода Дамировича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Бухарской области
  • Хамзаева Шерали Сохибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Хасанова Мадамина Менгбоевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ходжаева Назима Ихсоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шамурадова Жахонгира Халмурадовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Шукурова Бекзода Хазраткуловича - старшего оперуполномоченного Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
  • Эшанкулова Гайрата Мелиевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области
  • Юлдашева Уктама Мухаммадшариповича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юсупова Куанишбая Якупбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Астанова Шерзода Бабамурадовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Базарова Самандара Сафоевича - начальника управления по делам обороны Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Байходжаева Алерходжу Аскархожаевича - заместителя начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Бердиева Шухрата Рахмановича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Беристанова Азамата Кошербаевича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Гуломова Жохонгира Бахтиёровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Исакова Бахтиера Сидиковича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кайюмова Абдумалика Абдуманаповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Каримова Бобира Багадировича - начальника кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Коххорова Шохбоса Гайрат угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Кулмурадова Ризамата Абдуллаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Курбонова Акмала Мустафакуловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шурчинского района Сурхандарьинской области
  • Кучкарова Махаммаджона Иброхимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мадумарова Яхежана Миралимжановича - главного инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мажидова Абдурасула Абдухаликовича - начальника колонии исполнения наказания Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Маллаева Сардорбека Сидигалиевича - контролера группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Маматова Хамидуллу Эгамкуловича - командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Махкамова Мухтора Махамадумаровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муйдинова Тургунбоя Абдихалиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мухтарова Фархода Махмудовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Надымова Владимира Борисовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
  • Никишина Геннадия Федоровича - начальника экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Норпулатова Фархота Холмаматовича - командира группы Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента
  • Раббимова Абдувасиба Сайидовича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Раджабова Анваржона Мухаммадовича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Рахимова Камолиддина Комиловича -председателя Навоийского военного суда
  • Рахимова Улугбека Одилжоновича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Рахманкулова Данияра Тугамбаевича - начальника отделения Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Рахмонова Давлатера Бегижоновича - Каршинского военного прокурора
  • Саидова Ихтиера Мизрабовича - начальника цикла Школы подготовки сержантов Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сапарбаева Эгамбергана Раимбергановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Сатторова Илхомжона Шухрат угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Сейтбалиева Рустема Эмиралиевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Степанова Алексея Федоровича - заместителя начальника отдела военно-мобилизационной работы и гражданской защиты Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Темирова Мамиржона Иминовича - Термезского военного прокурора
  • Трофимова Виталия Дмитриевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Усманова Шавката Алишеровича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хайитова Мухаммадали Мирзарахмоновича - командира секции войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Халилова Равшана Абдуфаттаховича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Хусанова Лазиза Сафаровича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Шаджалилова Азиза Бахтиеровича - командира отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шокирова Абдурахмонжона Абдувалижоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Эрназарова Хуршида Рашидовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Юнусова Зохида Мамарахимовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

медалью "Шуҳрат"

  • Абдуразокова Акмалжона Туйчибоевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Аскарова Кидирбая Караматдиновича - спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан
  • Бобоназарова Акмала Косимовича - председателя военного суда Центрального военного округа
  • Бойназарова Ихтиера Бахтиеровича - старшего инструктора Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Ганиева Жахонгира Сотиболдиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Джалалова Абдумаъруфа Абдукаримовича - старшего тренера Республиканского центра технических и прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар"
  • Джумаева Рустама Латиповича - старшего техника взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Жуманиязова Бахромбека Кадамбайевича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Икромова Зайниддина Бахриддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Йулдошева Равшана Маратовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Иштыханского района Самаркандской области
  • Кадирова Шерзода Шухратовича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кимсанова Зиевидина Шохобидиновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Кудратова Нурали Абдухалиловича - начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Мадаминова Хайрулло Усмоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Мирзалиева Хуршудбека Сохибжоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Муминова Азамата Туймуродовича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Пармонова Жахонгира Шодиеровича - начальника группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Разикова Шахбоза Умаровича - старшего оперуполномоченного группы по борьбе с контрабандой приграничного таможенного поста Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
  • Саттарова Ильхома Акбаровича - мастера Каршинской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар"
  • Саъдуллаева Шухрата Нарзуллаевича - главного научного сотрудника отделения Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сиддикова Алешера Абдуллаевича - старшего преподавателя кафедры Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сормонкулова Адхамжона Райимовича - первого заместителя начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Сотволдиева Шерзода Ёкибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Суробова Низомжона Худойназаровича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тажибаева Дильмуродбека Гафуржановича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Темирова Зафара Нуруллаевича - первого заместителя начальника Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Тургунова Жамшида Хусан угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
  • Умарова Жонибека Турсунбоевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Урумбаева Абдурасула Эриковича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
  • Хазраткулова Зокира Рахмановича - старшего техника военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
  • Хакимова Сухроба Зохировича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Хушназарова Бобоназара Шахриеровича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
  • Шарипова Эрали Исломовича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

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