Узбекский лидер наградил сотрудников силовых ведомств

Узбекский лидер наградил сотрудников силовых ведомств12.01.2016 17:37
ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", которым в честь профессионального праздника предписывается представить ряд сотрудников силовых ведомств к государственным наградам.
Так, документом определяется за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:
"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"
- Пягаю Илье Васильевичу - сотруднику Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
- Мелибаева Жахонгира Анваровича - заместителя Министра обороны Республики Узбекистан
орденом "Шон-шараф" I степени
- Бурхонова Ахмада Жамоловича - заместителя Министра обороны Республики Узбекистан
орденом "Шон-шараф" II степени
- Мирзарахимова Яминжона Тоировича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Дўстлик"
- Ахунова Виталия Вячеславовича - первого заместителя начальника пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Икромова Абдувохида Рискитиллаевича - первого заместителя начальника Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Сона Михаила Сергеевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Султанова Наиля Фаритовича - заместителя начальника отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
- Абдуганиева Фархода Рахманбердиевича - командира взвода группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Абдуллаева Улугбека Мухиддиновича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бозорбоева Уктамжона Зокиржоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Исмодиёрова Вохида Нортожиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мажидова Жамшида Махмадалиевича - командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области
- Махмудова Абдурахмона Акрамжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Нишанова Дилшода Абдирахимовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области
- Олимова Фарходжона Абдупатоховича - фельдшера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахимова Акмала Ибодуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахмонова Камолиддина Нормуминовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Сеитмурадова Феруза Джоракуловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Турдиева Салима Хайдаровича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области
- Умарова Алишера Адхамовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хамрокулова Октама Рахмонкуловича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области
- Шарипова Одилжона Умирзоковича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Шералиева Икрома Акбаровича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления внутренних дел Яккасарайского района города Ташкента
медалью "Жасорат"
- Акрамова Дилшода Давлаталиевича - инструктора-спасателя поисково-спасательного отряда "Камчик" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан
- Аллаберганова Зафара Зариббаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ахмедова Ахмаджона Жалолдиновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Байкулова Абдурашида Ахмедовича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Сырдарьинской области
- Бекжонова Анваржона Фозилжон угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Бобаназарова Сирожиддина Хаитмурадовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Бутакараева Марата Махсетовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Даулетова Даурхана Даулетназаровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ёкубова Аброржона Расулжон угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Ирматова Шухрата Муратовича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Йулдошева Ибрата Исмоиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Курбонова Вахоба Хайиткуловича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Махмудова Баходура Талибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Маърупова Махмуджона Турсунбоевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел города Андижана
- Мурашкина Андрея Сергеевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Норкобилова Исломиддина Абдурасуловича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахманова Анвара Камбаралиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области
- Рахматова Ойбека Куралбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахматуллаева Умида Анваржоновича - старшего штурмана службы управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахмонова Акмалжона Миродиловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рузметова Акбара Эркинбайевича - инструктора-спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области
- Рузметова Хамида Садуллаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области
- Собирова Хушнида Хуршидовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Таджиева Олима Фаридовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Турдиева Жуманазара Баходировича - старшего специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Турниёзова Азизбека Фарходовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Умирова Бекзота Хакимовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел города Зарафшана Навоийской области
- Ураимова Музаффара Зухриддиновича - командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области
- Урунова Фарходжона Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хаджиева Дилшода Дамировича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Бухарской области
- Хамзаева Шерали Сохибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Хасанова Мадамина Менгбоевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ходжаева Назима Ихсоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шамурадова Жахонгира Халмурадовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Шукурова Бекзода Хазраткуловича - старшего оперуполномоченного Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
- Эшанкулова Гайрата Мелиевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области
- Юлдашева Уктама Мухаммадшариповича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юсупова Куанишбая Якупбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
медалью "Содиқ хизматлари учун"
- Астанова Шерзода Бабамурадовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Базарова Самандара Сафоевича - начальника управления по делам обороны Министерства обороны Республики Узбекистан
- Байходжаева Алерходжу Аскархожаевича - заместителя начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Бердиева Шухрата Рахмановича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан
- Беристанова Азамата Кошербаевича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Гуломова Жохонгира Бахтиёровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Исакова Бахтиера Сидиковича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кайюмова Абдумалика Абдуманаповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Каримова Бобира Багадировича - начальника кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Коххорова Шохбоса Гайрат угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Кулмурадова Ризамата Абдуллаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Курбонова Акмала Мустафакуловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шурчинского района Сурхандарьинской области
- Кучкарова Махаммаджона Иброхимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мадумарова Яхежана Миралимжановича - главного инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мажидова Абдурасула Абдухаликовича - начальника колонии исполнения наказания Управления внутренних дел Ташкентской области
- Маллаева Сардорбека Сидигалиевича - контролера группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Маматова Хамидуллу Эгамкуловича - командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Махкамова Мухтора Махамадумаровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муйдинова Тургунбоя Абдихалиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мухтарова Фархода Махмудовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Надымова Владимира Борисовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
- Никишина Геннадия Федоровича - начальника экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Норпулатова Фархота Холмаматовича - командира группы Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента
- Раббимова Абдувасиба Сайидовича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Раджабова Анваржона Мухаммадовича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Рахимова Камолиддина Комиловича -председателя Навоийского военного суда
- Рахимова Улугбека Одилжоновича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан
- Рахманкулова Данияра Тугамбаевича - начальника отделения Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Рахмонова Давлатера Бегижоновича - Каршинского военного прокурора
- Саидова Ихтиера Мизрабовича - начальника цикла Школы подготовки сержантов Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сапарбаева Эгамбергана Раимбергановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Сатторова Илхомжона Шухрат угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Сейтбалиева Рустема Эмиралиевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан
- Степанова Алексея Федоровича - заместителя начальника отдела военно-мобилизационной работы и гражданской защиты Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Темирова Мамиржона Иминовича - Термезского военного прокурора
- Трофимова Виталия Дмитриевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Усманова Шавката Алишеровича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хайитова Мухаммадали Мирзарахмоновича - командира секции войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Халилова Равшана Абдуфаттаховича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
- Хусанова Лазиза Сафаровича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Шаджалилова Азиза Бахтиеровича - командира отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Шокирова Абдурахмонжона Абдувалижоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Эрназарова Хуршида Рашидовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Юнусова Зохида Мамарахимовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан
ме далью "Шуҳрат"
- Абдуразокова Акмалжона Туйчибоевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Аскарова Кидирбая Караматдиновича - спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан
- Бобоназарова Акмала Косимовича - председателя военного суда Центрального военного округа
- Бойназарова Ихтиера Бахтиеровича - старшего инструктора Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Ганиева Жахонгира Сотиболдиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Джалалова Абдумаъруфа Абдукаримовича - старшего тренера Республиканского центра технических и прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар"
- Джумаева Рустама Латиповича - старшего техника взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Жуманиязова Бахромбека Кадамбайевича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Икромова Зайниддина Бахриддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Йулдошева Равшана Маратовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Иштыханского района Самаркандской области
- Кадирова Шерзода Шухратовича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кимсанова Зиевидина Шохобидиновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Кудратова Нурали Абдухалиловича - начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Мадаминова Хайрулло Усмоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Мирзалиева Хуршудбека Сохибжоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Муминова Азамата Туймуродовича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
- Пармонова Жахонгира Шодиеровича - начальника группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Разикова Шахбоза Умаровича - старшего оперуполномоченного группы по борьбе с контрабандой приграничного таможенного поста Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области
- Саттарова Ильхома Акбаровича - мастера Каршинской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар"
- Саъдуллаева Шухрата Нарзуллаевича - главного научного сотрудника отделения Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сиддикова Алешера Абдуллаевича - старшего преподавателя кафедры Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сормонкулова Адхамжона Райимовича - первого заместителя начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Сотволдиева Шерзода Ёкибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Суробова Низомжона Худойназаровича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тажибаева Дильмуродбека Гафуржановича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Темирова Зафара Нуруллаевича - первого заместителя начальника Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан
- Тургунова Жамшида Хусан угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан
- Умарова Жонибека Турсунбоевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Урумбаева Абдурасула Эриковича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
- Хазраткулова Зокира Рахмановича - старшего техника военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
- Хакимова Сухроба Зохировича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
- Хушназарова Бобоназара Шахриеровича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан
- Шарипова Эрали Исломовича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан
УЗИНФОРМ