



Узбекский лидер наградил сотрудников силовых ведомств



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям", которым в честь профессионального праздника предписывается представить ряд сотрудников силовых ведомств к государственным наградам.



Так, документом определяется за особые заслуги в воспитании молодежи в духе идеи национальной независимости и преданности Родине, подготовке высококвалифицированных кадров, весомый вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и активное участие в общественно-политической жизни присвоить почетное звание:



"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" Пягаю Илье Васильевичу - сотруднику Службы национальной безопасности Республики Узбекистан За большой вклад в повышение оборонной мощи государства, обеспечение национальной безопасности и неприкосновенности государственной границы, проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира, стабильности и общественного порядка наградить:



орденом "Меҳнат шуҳрати" Мелибаева Жахонгира Анваровича - заместителя Министра обороны Республики Узбекистан орденом "Шон-шараф" I степени Бурхонова Ахмада Жамоловича - заместителя Министра обороны Республики Узбекистан орденом "Шон-шараф" II степени Мирзарахимова Яминжона Тоировича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Дўстлик" Ахунова Виталия Вячеславовича - первого заместителя начальника пограничного района группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Икромова Абдувохида Рискитиллаевича - первого заместителя начальника Ташкентского высшего военно-технического училища Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Сона Михаила Сергеевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Султанова Наиля Фаритовича - заместителя начальника отдела управления Министерства обороны Республики Узбекистан орденом "Мардлик" Абдуганиева Фархода Рахманбердиевича - командира взвода группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Абдуллаева Улугбека Мухиддиновича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Бозорбоева Уктамжона Зокиржоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Исмодиёрова Вохида Нортожиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мажидова Жамшида Махмадалиевича - командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Кашкадарьинской области

Махмудова Абдурахмона Акрамжановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Нишанова Дилшода Абдирахимовича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Ташкентской области

Олимова Фарходжона Абдупатоховича - фельдшера взвода Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахимова Акмала Ибодуллаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахмонова Камолиддина Нормуминовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Сеитмурадова Феруза Джоракуловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Турдиева Салима Хайдаровича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Самаркандской области

Умарова Алишера Адхамовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хамрокулова Октама Рахмонкуловича - заместителя командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Шарипова Одилжона Умирзоковича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шералиева Икрома Акбаровича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности управления внутренних дел Яккасарайского района города Ташкента медалью "Жасорат" Акрамова Дилшода Давлаталиевича - инструктора-спасателя поисково-спасательного отряда "Камчик" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

Аллаберганова Зафара Зариббаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ахмедова Ахмаджона Жалолдиновича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Байкулова Абдурашида Ахмедовича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Бекжонова Анваржона Фозилжон угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бобаназарова Сирожиддина Хаитмурадовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Бутакараева Марата Махсетовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Даулетова Даурхана Даулетназаровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ёкубова Аброржона Расулжон угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Ирматова Шухрата Муратовича - заместителя начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента

Йулдошева Ибрата Исмоиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Курбонова Вахоба Хайиткуловича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Махмудова Баходура Талибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Маърупова Махмуджона Турсунбоевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел города Андижана

Мурашкина Андрея Сергеевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Норкобилова Исломиддина Абдурасуловича - заместителя командира эскадрильи войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахманова Анвара Камбаралиевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Наманганской области

Рахматова Ойбека Куралбаевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахматуллаева Умида Анваржоновича - старшего штурмана службы управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахмонова Акмалжона Миродиловича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Рузметова Акбара Эркинбайевича - инструктора-спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Хорезмской области

Рузметова Хамида Садуллаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Хорезмской области

Собирова Хушнида Хуршидовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Таджиева Олима Фаридовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Турдиева Жуманазара Баходировича - старшего специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Турниёзова Азизбека Фарходовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Умирова Бекзота Хакимовича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью управления внутренних дел города Зарафшана Навоийской области

Ураимова Музаффара Зухриддиновича - командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ферганской области

Урунова Фарходжона Махмуджоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хаджиева Дилшода Дамировича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Управления внутренних дел Бухарской области

Хамзаева Шерали Сохибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Хасанова Мадамина Менгбоевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Ходжаева Назима Ихсоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шамурадова Жахонгира Халмурадовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Шукурова Бекзода Хазраткуловича - старшего оперуполномоченного Главного управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан

Эшанкулова Гайрата Мелиевича - командира отделения военизированной части пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области

Юлдашева Уктама Мухаммадшариповича - начальника службы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Юсупова Куанишбая Якупбаевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан медалью "Содиқ хизматлари учун" Астанова Шерзода Бабамурадовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Базарова Самандара Сафоевича - начальника управления по делам обороны Министерства обороны Республики Узбекистан

Байходжаева Алерходжу Аскархожаевича - заместителя начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Бердиева Шухрата Рахмановича - начальника отделения Каршинского военного госпиталя Министерства обороны Республики Узбекистан

Беристанова Азамата Кошербаевича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Гуломова Жохонгира Бахтиёровича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Исакова Бахтиера Сидиковича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кайюмова Абдумалика Абдуманаповича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Каримова Бобира Багадировича - начальника кафедры Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Коххорова Шохбоса Гайрат угли - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Кулмурадова Ризамата Абдуллаевича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Курбонова Акмала Мустафакуловича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шурчинского района Сурхандарьинской области

Кучкарова Махаммаджона Иброхимовича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мадумарова Яхежана Миралимжановича - главного инженера службы Министерства обороны Республики Узбекистан

Мажидова Абдурасула Абдухаликовича - начальника колонии исполнения наказания Управления внутренних дел Ташкентской области

Маллаева Сардорбека Сидигалиевича - контролера группы пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Маматова Хамидуллу Эгамкуловича - командира батальона войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Махкамова Мухтора Махамадумаровича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муйдинова Тургунбоя Абдихалиловича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мухтарова Фархода Махмудовича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Надымова Владимира Борисовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан

Никишина Геннадия Федоровича - начальника экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Норпулатова Фархота Холмаматовича - командира группы Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента

Раббимова Абдувасиба Сайидовича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Раджабова Анваржона Мухаммадовича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Рахимова Камолиддина Комиловича -председателя Навоийского военного суда

Рахимова Улугбека Одилжоновича - старшего офицера отдела Министерства обороны Республики Узбекистан

Рахманкулова Данияра Тугамбаевича - начальника отделения Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Рахмонова Давлатера Бегижоновича - Каршинского военного прокурора

Саидова Ихтиера Мизрабовича - начальника цикла Школы подготовки сержантов Министерства обороны Республики Узбекистан

Сапарбаева Эгамбергана Раимбергановича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Сатторова Илхомжона Шухрат угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Сейтбалиева Рустема Эмиралиевича - начальника Главного управления Министерства обороны Республики Узбекистан

Степанова Алексея Федоровича - заместителя начальника отдела военно-мобилизационной работы и гражданской защиты Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Темирова Мамиржона Иминовича - Термезского военного прокурора

Трофимова Виталия Дмитриевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Усманова Шавката Алишеровича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хайитова Мухаммадали Мирзарахмоновича - командира секции войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Халилова Равшана Абдуфаттаховича - старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента

Хусанова Лазиза Сафаровича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Шаджалилова Азиза Бахтиеровича - командира отряда войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Шокирова Абдурахмонжона Абдувалижоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Эрназарова Хуршида Рашидовича - заместителя командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Юнусова Зохида Мамарахимовича - заместителя начальника кафедры Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан ме далью "Шуҳрат" Абдуразокова Акмалжона Туйчибоевича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Аскарова Кидирбая Караматдиновича - спасателя Спасательного отряда Управления по чрезвычайным ситуациям Республики Каракалпакстан

Бобоназарова Акмала Косимовича - председателя военного суда Центрального военного округа

Бойназарова Ихтиера Бахтиеровича - старшего инструктора Ташкентского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Ганиева Жахонгира Сотиболдиевича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Джалалова Абдумаъруфа Абдукаримовича - старшего тренера Республиканского центра технических и прикладных видов спорта ОСО "Ватанпарвар"

Джумаева Рустама Латиповича - старшего техника взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Жуманиязова Бахромбека Кадамбайевича - специалиста группы Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Икромова Зайниддина Бахриддиновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Йулдошева Равшана Маратовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Иштыханского района Самаркандской области

Кадирова Шерзода Шухратовича - начальника отделения войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кимсанова Зиевидина Шохобидиновича - заместителя командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Кудратова Нурали Абдухалиловича - начальника пограничного поста Регионального штаба пограничных войск Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Мадаминова Хайрулло Усмоновича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Мирзалиева Хуршудбека Сохибжоновича - командира группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Муминова Азамата Туймуродовича - командира группы войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Пармонова Жахонгира Шодиеровича - начальника группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Разикова Шахбоза Умаровича - старшего оперуполномоченного группы по борьбе с контрабандой приграничного таможенного поста Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области

Саттарова Ильхома Акбаровича - мастера Каршинской автомобильной школы ОСО "Ватанпарвар"

Саъдуллаева Шухрата Нарзуллаевича - главного научного сотрудника отделения Министерства обороны Республики Узбекистан

Сиддикова Алешера Абдуллаевича - старшего преподавателя кафедры Специального факультета Ташкентского университета информационных технологий Министерства обороны Республики Узбекистан

Сормонкулова Адхамжона Райимовича - первого заместителя начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Сотволдиева Шерзода Ёкибжоновича - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Суробова Низомжона Худойназаровича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Тажибаева Дильмуродбека Гафуржановича - командира войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Темирова Зафара Нуруллаевича - первого заместителя начальника Джизакского высшего военного авиационного училища Министерства обороны Республики Узбекистан

Тургунова Жамшида Хусан угли - сотрудника Службы национальной безопасности Республики Узбекистан

Умарова Жонибека Турсунбоевича - специалиста группы войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Урумбаева Абдурасула Эриковича - командира группы мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области

Хазраткулова Зокира Рахмановича - старшего техника военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области

Хакимова Сухроба Зохировича - командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан

Хушназарова Бобоназара Шахриеровича - начальника отдела военного округа Министерства обороны Республики Узбекистан

Шарипова Эрали Исломовича - помощника командира взвода войсковой части Министерства обороны Республики Узбекистан УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи